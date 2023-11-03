Отстранённый от должности командующего Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко отреагировал на решение Владимира Зеленского снять его с поста.
Хоренко рассказал, что о своём уволнениии узнал из СМИ. Он рассказал, что пытался выяснить причины отстранения от должности у главкома ВСУ Валерия Залужного
"Главком должен был подавать представление, но он мне ответил, что этого не делал. И, конечно, я не понимаю, что случилось", — объяснил Хоренко.
Экс-командующий ССО ВСУ отметил, что сам Залужный пытался выяснить у него причины его уволения.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смене командующего Сил спецопераций ВСУ.
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