Экс-командующий Сил спецопераций ВСУ высказался о своей отставке: "Не понимаю, что случилось"

Отстранённый от должности командующего Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко отреагировал на решение Владимира Зеленского снять его с поста.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Хоренко рассказал, что о своём уволнениии узнал из СМИ. Он рассказал, что пытался выяснить причины отстранения от должности у главкома ВСУ Валерия Залужного

"Главком должен был подавать представление, но он мне ответил, что этого не делал. И, конечно, я не понимаю, что случилось", — объяснил Хоренко.

Экс-командующий ССО ВСУ отметил, что сам Залужный пытался выяснить у него причины его уволения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смене командующего Сил спецопераций ВСУ.