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В Германии посчитали, что "последний украинец" закончится через 8 лет

Силовые структуры

Берлин посчитал, когда в российской спецоперации закончится "последний украинец".

В Германии посчитали, что "последний украинец" закончится через 8 лет
Фото: Facebook.com/ Bundeswehr

Именно такими подсчётами называет планирование военной помощи Германии Киеву до 2032 года телеканал "Царьград".

Издание делает такие выводы после слов генерал-майора, главы спецштаба по Украине в немецком Минобороны Кристиана Фройдинга. Именно этот высокопоставленный офицер Бундесвера рассказал, что оценивать такое решение как: "свидетельство о нашей решимости".

Если западные страны собирались воевать с РФ до последнего украинца, то это долгосрочное планирование заявляет, что затягивание конфликта многим лишь на руку.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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