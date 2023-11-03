Берлин посчитал, когда в российской спецоперации закончится "последний украинец".
Именно такими подсчётами называет планирование военной помощи Германии Киеву до 2032 года телеканал "Царьград".
Издание делает такие выводы после слов генерал-майора, главы спецштаба по Украине в немецком Минобороны Кристиана Фройдинга. Именно этот высокопоставленный офицер Бундесвера рассказал, что оценивать такое решение как: "свидетельство о нашей решимости".
Если западные страны собирались воевать с РФ до последнего украинца, то это долгосрочное планирование заявляет, что затягивание конфликта многим лишь на руку.
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