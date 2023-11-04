Российская армия перешла железнодорожную насыпь к северу от Авдеевки, окружая данный населённый пункт.
На данный момент российские войска быстро закрепляются на позициях. Отсюда армия России может наступать на населённые пункты Степовое, а также Авдеевский коксохим.
Этот манёвр ещё сильнее сможет сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки, пишут украинские информационные ресурсы.
Ранее европейские СМИ признали ширину оставшегося у киевской власти коридора в 7 километров. Российская армия сокращает этот коридор, наступая с юго-запада и с севера.
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