Российская армия перешла ж/д насыпь у Авдеевки и окружает город

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия перешла железнодорожную насыпь к северу от Авдеевки, окружая данный населённый пункт.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

На данный момент российские войска быстро закрепляются на позициях. Отсюда армия России может наступать на населённые пункты Степовое, а также Авдеевский коксохим.

Этот манёвр ещё сильнее сможет сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки, пишут украинские информационные ресурсы.

Ранее европейские СМИ признали ширину оставшегося у киевской власти коридора в 7 километров. Российская армия сокращает этот коридор, наступая с юго-запада и с севера.