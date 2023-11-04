В Запорожье хотели наградить в клубе лучших артиллеристов ВСУ: ВС РФ наградили всех ракетой

В Запорожье командование ВСУ собрало в одном месте лучших артиллеристов Украины. Российская армия "наградила" всех ракетой.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Об этом сообщает Telegram-канал публициста Сергей Колясникова.

"Надрывные кукарехрюки разносятся по украинскому сегменту. Командование 128-й бригады укронацистов решило собрать лучших в кучу и наградить. ВКС РФ не могли не присоединиться к награждению и тоже отправили награду. Ракетой", — пишет журналист.

В результате, только в первом подсчёте убитыми пока более двух десятков. Раненых даже не стали считать.

Колясников отмечает, что особенно радует тот факт, что награждали артиллеристов. Все из них военные преступники, которые обстреливали мирных жителей городов Донбасса и других регионов России.

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