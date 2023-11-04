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В Запорожье хотели наградить в клубе лучших артиллеристов ВСУ: ВС РФ наградили всех ракетой 

Силовые структуры

В Запорожье командование ВСУ собрало в одном месте лучших артиллеристов Украины. Российская армия "наградила" всех ракетой.

В Запорожье хотели наградить в клубе лучших артиллеристов ВСУ: ВС РФ наградили всех ракетой 
Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Об этом сообщает Telegram-канал публициста Сергей Колясникова.

"Надрывные кукарехрюки разносятся по украинскому сегменту. Командование 128-й бригады укронацистов решило собрать лучших в кучу и наградить. ВКС РФ не могли не присоединиться к награждению и тоже отправили награду. Ракетой", — пишет журналист.

В результате, только в первом подсчёте убитыми пока более двух десятков. Раненых даже не стали считать.

Колясников отмечает, что особенно радует тот факт, что награждали артиллеристов. Все из них военные преступники, которые обстреливали мирных жителей городов Донбасса и других регионов России.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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