ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, SCALP и С-200: все 10 ракет уничтожены в воздухе

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины пыталась атаковать полуостров Крым при помощи десяти ракет Storm Shadow, SCALP и 5В21П от ЗРС С-200.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Все ракеты уничтожены в воздухе российскими системами ПВО.

При обнаружении ракет в воздухе, благодаря захваченным ранее приборам наведения Storm Shadow, армия РФ применила средства радиоэлектронной борьбы, уводя их от заданного маршрута и высоты и направляя на траекторию, по которой отработали комплексы противовоздушной обороны.

Данные мероприятия, помимо усовершенствования РЛС ПВО, позволили сбить десятки ракет в последние недели.

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