Армия Украины пыталась атаковать полуостров Крым при помощи десяти ракет Storm Shadow, SCALP и 5В21П от ЗРС С-200.
Все ракеты уничтожены в воздухе российскими системами ПВО.
При обнаружении ракет в воздухе, благодаря захваченным ранее приборам наведения Storm Shadow, армия РФ применила средства радиоэлектронной борьбы, уводя их от заданного маршрута и высоты и направляя на траекторию, по которой отработали комплексы противовоздушной обороны.
Данные мероприятия, помимо усовершенствования РЛС ПВО, позволили сбить десятки ракет в последние недели.
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