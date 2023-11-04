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ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, SCALP и С-200: все 10 ракет уничтожены в воздухе

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Силовые структуры

Армия Украины пыталась атаковать полуостров Крым при помощи десяти ракет Storm Shadow, SCALP и 5В21П от ЗРС С-200.

ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, SCALP и С-200: все 10 ракет уничтожены в воздухе
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Все ракеты уничтожены в воздухе российскими системами ПВО.

При обнаружении ракет в воздухе, благодаря захваченным ранее приборам наведения Storm Shadow, армия РФ применила средства радиоэлектронной борьбы, уводя их от заданного маршрута и высоты и направляя на траекторию, по которой отработали комплексы противовоздушной обороны.

Данные мероприятия, помимо усовершенствования РЛС ПВО, позволили сбить десятки ракет в последние недели.

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Ракета Х-47М2 КИНЖАЛ / Носители Миг-31К, Ту-122М, Ту-160 / ТТХ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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