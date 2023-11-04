Вооружённые силы Украины подтверждают ракетный прилёт по построению украинских военнослужащих в Запорожской области.
Ракета "Искандер-М" армии России ударила по скоплению боевиков украинских военных из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которых построили на плацу для награждения по случаю дня артиллериста.
По информации погибло 28 боевиков ВСУ.
Ранее мы писали, что в Запорожье хотели наградить в клубе лучших артиллеристов ВСУ, но ВС РФ "наградили" всех ракетой .
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