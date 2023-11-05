Модернизированные истребители Су-57, которые оснастили ракетами дальнего действия, могут угрожать американским военным базам на Гуаме и Гавайях, заявили военные аналитики.
При более компактных габаритах ракета обладает дальностью, сравнимой с боеприпасами, которые используются в стратегической авиации на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.
"Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров", — пишут аналитики Military Watch.
Как уточнили авторы, эскадрилья будет якобы базироваться в дальневосточном регионе России, что потенциально ставит под угрозу американские военные базы на Гуаме и Гавайях, так как при "желании", российская сторона сможет до них "достать".
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