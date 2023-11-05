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MWM: новые ракеты РФ Су-57 угрожают военным базам США на Гуаме и Гавайях

1:05
Силовые структуры

Модернизированные истребители Су-57, которые оснастили ракетами дальнего действия, могут угрожать американским военным базам на Гуаме и Гавайях, заявили военные аналитики.

MWM: новые ракеты РФ Су-57 угрожают военным базам США на Гуаме и Гавайях
Фото: mil.ru

При более компактных габаритах ракета обладает дальностью, сравнимой с боеприпасами, которые используются в стратегической авиации на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

"Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров", — пишут аналитики Military Watch.

Как уточнили авторы, эскадрилья будет якобы базироваться в дальневосточном регионе России, что потенциально ставит под угрозу американские военные базы на Гуаме и Гавайях, так как при "желании", российская сторона сможет до них "достать".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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