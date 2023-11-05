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Генерал ВСУ Баранов анонсировал "сокрушительный удар по русским" этой зимой

Силовые структуры

Украина намерена учесть весь накопленный опыт и нанести "сокрушительный" удар по России этой зимой, заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.

Генерал ВСУ Баранов анонсировал "сокрушительный удар по русским" этой зимой
Фото: https://t.me/epoddubny/15351

По словам Баранова, для удара по российской территории, ВСУ намерены использовать БПЛА.

"Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными", — заявил украинский генерал британской газете Independent.

Тем не менее несмотря на всю "масштабность" заявления, Баранов признал, что российские удары по инфраструктуре "дорого обходятся" украинцам. По словам генерала, Западу стоит продолжать помогать Украине, несмотря на израильско-палестинский конфликт.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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