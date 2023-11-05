В Сеть попало, как два танковых экипажа ВСУ отказались идти на убой

В Интернете вирусится видео, как два танковых экипажа Вооружённых сил Украины отказываются идти на убой.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Кадры саботажа танкистов армии Украины расходятся сейчас в социальных сетях. Офицер пытается убедить "захистников", что они обязаны "умереть за Украину".

Но комиссарские вопли не убеждают всушников. Они в ответ заявили, что у них нет даже боекомплекта и без прикрытия они в атаку не пойдут, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Когда сделано видео — неизвестно. Сообщается, что всё происходит под Макеевкой.

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