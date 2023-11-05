Опубликованы видеокадры мощного российского удара ракетой по скоплению офицеров армии Украины на Запорожском направлении.
Напомним, что накануне при награждение военнослужащих Закарпатской горной штурмовой 128-й бригады ВСУ уничтожены несколько десятков офицеров. Ведётся подсчет раненых. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская весна".
По уточненным данным, награждение боевиков происходило в посёлке Димитрово, который ВСУ превратили в свой пункт дислокации.
Также сообщается, что из-за гибели офицеров 128-й гшбр на Украине объявлен траур и приспущены флаги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.