Опубликовано видео мощного удара по скоплению офицеров ВСУ на Запорожском фронте

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Опубликованы видеокадры мощного российского удара ракетой по скоплению офицеров армии Украины на Запорожском направлении.

Фото: https://t.me/vrogov/8212

Напомним, что накануне при награждение военнослужащих Закарпатской горной штурмовой 128-й бригады ВСУ уничтожены несколько десятков офицеров. Ведётся подсчет раненых. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская весна".

По уточненным данным, награждение боевиков происходило в посёлке Димитрово, который ВСУ превратили в свой пункт дислокации.

Также сообщается, что из-за гибели офицеров 128-й гшбр на Украине объявлен траур и приспущены флаги.

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