ВСУ в панике: экс-бойцы ЧВК "Вагнер" появились под Кременной

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооруженные силы Украины в панике — бывшие бойцы частной военной кампании "Вагнер" замечены в районе населённого пункта Кременная.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Об этом заявил военный обозреватель Борис Рожин.

Он отмечает, что о появлении "оркестра" на данном направлении заявили сами боевики армии Украины.

Военкор подчёркивает, что националисты опасаются, что "музыканты" начнут работать на острие штурмов на самых важных направлениях. Паника у врага оттого, что всушники хорошо помнят "Бахмутскую мясорубку", подытожил Рожин.