Вооруженные силы Украины в панике — бывшие бойцы частной военной кампании "Вагнер" замечены в районе населённого пункта Кременная.
Об этом заявил военный обозреватель Борис Рожин.
Он отмечает, что о появлении "оркестра" на данном направлении заявили сами боевики армии Украины.
Военкор подчёркивает, что националисты опасаются, что "музыканты" начнут работать на острие штурмов на самых важных направлениях. Паника у врага оттого, что всушники хорошо помнят "Бахмутскую мясорубку", подытожил Рожин.
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