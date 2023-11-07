Наёмник из США о больших потерях на Украине: сафари на русских не удалось

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский наёмник Мэттью Вандайк пожаловался, что на Украине нашли смерть уже многие его товарищи. Того, кто рассчитывал на шальные деньги и сафари, ждал страшный сюрприз: русские умеют воевать и, похоже, лучше всех.

Фото: https://t.me/rt_russian/145203

По его словам, на Украине убито уже 510 американцев, которые воевали на стороне ВСУ. Сколько убито европейцев — никто не знает, но не меньше.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников отмечал, что против РФ воюют 13 иностранных ЧВК и 9 вооружённых группировок "непонятного статуса". Почти 800 наёмников из десятков стран воюют за Киев, хотя СМИ уже писали, что только "ушедших в отпуск" кадровых офицеров из Польши на Украине несколько тысяч.

Но переоценивать значение наёмников не надо. Они всегда воюют за деньги и не имеют мотивации. Помимо этого, количество боевиков-иностранцев, разумеется, не создаёт численный перевес ВСУ, пишет "Царьград".

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