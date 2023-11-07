Черноморский флот России находится в боевом состоянии постоянно.
И скоро ситуация в нашу пользу изменится полностью, считает капитан 1-го ранга запаса, замглавреда журнала "Воин России" Василий Дандыкин.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что 4 ноября ВСУ в ходе атаки на керчь нанесли удар 15-ю крылатыми ракетами по судостроительному заводу "Залив".
ПВО России удалось сбить 13 боеприпасов, два из них попали цель, и получил повреждения корабль, находящийся в доках, в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.
Он отметил, что сегодня на ракетных кораблях типа "Каракурт" стоят ракеты "Циркон", с их помощью Россия и защитит Крым.
"Пока их основным носителем является фрегат типа "Адмирал Горшков". Это очень серьёзное и дорогое изделие. Но не исключено, что их у нас станет больше", — подчеркнул Дандыкин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.