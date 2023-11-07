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Дандыкин: ВСУ готовятся к мощному удару по Крыму, но в ответ получат "Цирконом"

1:03
Силовые структуры

Черноморский флот России находится в боевом состоянии постоянно.

Дандыкин: ВСУ готовятся к мощному удару по Крыму, но в ответ получат "Цирконом"
Фото: Скриншот из видео

И скоро ситуация в нашу пользу изменится полностью, считает капитан 1-го ранга запаса, замглавреда журнала "Воин России" Василий Дандыкин.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что 4 ноября ВСУ в ходе атаки на керчь нанесли удар 15-ю крылатыми ракетами по судостроительному заводу "Залив".

ПВО России удалось сбить 13 боеприпасов, два из них попали цель, и получил повреждения корабль, находящийся в доках, в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Он отметил, что сегодня на ракетных кораблях типа "Каракурт" стоят ракеты "Циркон", с их помощью Россия и защитит Крым.

"Пока их основным носителем является фрегат типа "Адмирал Горшков". Это очень серьёзное и дорогое изделие. Но не исключено, что их у нас станет больше", — подчеркнул Дандыкин.

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Первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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