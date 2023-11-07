Сопротивление потеряло смысл: итог провала контрнаступления ВСУ

Провалившееся контрнаступление ВСУ, это не просто не получившаяся операция — это проигрыш этапа.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, напомнив, что к этому этапу Киев готовился не менее полугода.

"Они почти пять месяцев собирали эту группировку, подготавливали войска, играли по картам. Потом они три с половиной месяца наступали, и не получилось ровным счетом ничего. Дальше начинают идти круги по воде или тектонические сдвиги. Очевидно, что стратегическое решение нанести России решительное военное поражение оказалось совершенно неправильным", — цитирует "Военное дело" аналитика.

По его словам, контрнаступ обошёлся Украине большой ценой. Кроме жизней солдат и военной техники провал обрушил общественные настроения граждан Незалежной. Сейчас на Украине началось отрезвление, а люди начинают понимать, что никакой победы никогда не будет, а значит сопротивление теряет смысл.

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