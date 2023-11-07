Провалившееся контрнаступление ВСУ, это не просто не получившаяся операция — это проигрыш этапа.
Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, напомнив, что к этому этапу Киев готовился не менее полугода.
"Они почти пять месяцев собирали эту группировку, подготавливали войска, играли по картам. Потом они три с половиной месяца наступали, и не получилось ровным счетом ничего. Дальше начинают идти круги по воде или тектонические сдвиги. Очевидно, что стратегическое решение нанести России решительное военное поражение оказалось совершенно неправильным", — цитирует "Военное дело" аналитика.
По его словам, контрнаступ обошёлся Украине большой ценой. Кроме жизней солдат и военной техники провал обрушил общественные настроения граждан Незалежной. Сейчас на Украине началось отрезвление, а люди начинают понимать, что никакой победы никогда не будет, а значит сопротивление теряет смысл.
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