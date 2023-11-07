Андрей Ермак: "Запад не имеет права уставать от Украины"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал заявление премьер-министра Италии об усталости Запада от Украины.

Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет издание Politico.

По его словам, мир "не должен позволять себе усталость". Поскольку, Украина "делает мир свободнее и безопаснее".

Ермак утверждает, что поставленное ВСУ оружие не могло попасть в руки ХАМАС. Это фейк, который якобы придумала Россия, традиционно виновная в бедах украинцев.

Он "категорически отверг" утверждение, что киевская власть очень коррумпирована. Но ему был очень неприятен этот разговор, подчеркивает автор статьи. Ермак начал рассуждать, что антикоррупционные реформы невозможны, потому что виноваты русские со своей СВО. На этом и закончил интервью.

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