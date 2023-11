В подконтрольной Киеву части Запорожья во время награждения погибли десятки "лучших" боевиков ВСУ, посетовал солдат украинской 28-й горно-штурмовой бригады. По его словам, вся ответственность за смерть офицеров и подчинённых лежит на командовании.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.