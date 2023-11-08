Солдат 128-й бригады обвинил командование ВСУ в смерти сослуживцев во время церемонии награждения

В подконтрольной Киеву части Запорожья во время награждения погибли десятки "лучших" боевиков ВСУ, посетовал солдат украинской 28-й горно-штурмовой бригады. По его словам, вся ответственность за смерть офицеров и подчинённых лежит на командовании.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как уточнил ВСУшник, награды могли "раздать" в окопах, а не выстраивать военных в месте, где они попали под точный удар ВС России.

"Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах", — посетовал боевик ВСУ Washington Post.

Он подчеркнул, что украинское командование на пункте "просто расслабилось", и это унесло жизни более 50 боевиков ВСУ, в том числе и офицеров.

"Собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчёты", — резюмировал украинец.

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