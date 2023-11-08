Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ в районе Артёмовска

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские десантники на мотовездеходах, которые оснащены противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Корнет", ликвидировали украинский бронеавтомобиль на Артёмовском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По данным Министерства обороны России, беспилотник ВС РФ, проводивший разведку, выследил бронетехнику ВСУ рядом с лесопосадкой. Отмечается, что речь идёт об автомобиле, произведённом на Западе.

Как пояснили в ведомстве, российские бойцы запустили управляемую ракету из "Корнета", которая попала прямо в цель, уничтожив украинскую бронированную машину.

После атаки огневая позиция ПТРК "Корнет" была изменена, поскольку существовала опасность ответного удара со стороны боевиков ВСУ.

Ранее российские штурмовики установили контроль над опорным пунктом Украины и уничтожили западные вооружения у Артёмовска.