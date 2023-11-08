Российские десантники на мотовездеходах, которые оснащены противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Корнет", ликвидировали украинский бронеавтомобиль на Артёмовском направлении.
По данным Министерства обороны России, беспилотник ВС РФ, проводивший разведку, выследил бронетехнику ВСУ рядом с лесопосадкой. Отмечается, что речь идёт об автомобиле, произведённом на Западе.
Как пояснили в ведомстве, российские бойцы запустили управляемую ракету из "Корнета", которая попала прямо в цель, уничтожив украинскую бронированную машину.
После атаки огневая позиция ПТРК "Корнет" была изменена, поскольку существовала опасность ответного удара со стороны боевиков ВСУ.
Ранее российские штурмовики установили контроль над опорным пунктом Украины и уничтожили западные вооружения у Артёмовска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.