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Украинский пленный: ВСУ мобилизуют тех, кому не удалось откупиться

0:54
Силовые структуры

Военкомы подконтрольной территории Запорожья Киеву мобилизуют в ВСУ тех, у кого нет денег на взятку, рассказал военнопленный украинец. По его словам, физически здоровые мужчины, но при деньгах, не идут на фронт.

Украинский пленный: ВСУ мобилизуют тех, кому не удалось откупиться
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как рассказал военнопленный, на временно подконтрольной ВСУ территории Запорожской области нет никакого украинского патриотизма, всё делается ради "показухи".

"В Запорожье много людей, на них смотришь — здоровые физически и при "бабле", но при этом они не попадают (на передовую. — Прим. ред.). У них всё проплачено со справками. А тот слой населения, у которых денег нет, которых выхватывают с заводов — малообеспеченный слой в основном воюет", — рассказал украинец РИА Новости.

Он уточнил, что идти на передовую с территории Запорожья никто не хочет.

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Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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