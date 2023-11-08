Украинский пленный: ВСУ мобилизуют тех, кому не удалось откупиться

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкомы подконтрольной территории Запорожья Киеву мобилизуют в ВСУ тех, у кого нет денег на взятку, рассказал военнопленный украинец. По его словам, физически здоровые мужчины, но при деньгах, не идут на фронт.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как рассказал военнопленный, на временно подконтрольной ВСУ территории Запорожской области нет никакого украинского патриотизма, всё делается ради "показухи".

"В Запорожье много людей, на них смотришь — здоровые физически и при "бабле", но при этом они не попадают (на передовую. — Прим. ред.). У них всё проплачено со справками. А тот слой населения, у которых денег нет, которых выхватывают с заводов — малообеспеченный слой в основном воюет", — рассказал украинец РИА Новости.

Он уточнил, что идти на передовую с территории Запорожья никто не хочет.

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