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Россия начала применять снаряды "Краснополь" в зоне СВО

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска начали применять модернизированную версию управляемых снарядов "Краснополь", сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Россия начала применять снаряды "Краснополь" в зоне СВО
Фото: trinixy.ru

Улучшенные боеприпасы обладают повышенной точностью, рассказали в холдинге, свидетельством чему — успешный опыт их применения в реальных боевых действиях в зоне СВО.

"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал "Военное дело" выложил видео уничтожения Leopard 2A4 на Запорожском направлении. В подписи к ролику утверждалось, что хвалёный немецкий танк был поражён с использованием боеприпасов "Краснополь".

О модернизации корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь" стало известно в августе. В холдинге "Высокоточные комплексы" сообщили, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения улучшили характеристики боеприпасов, не раскрыв, впрочем, подробностей из соображений секретности.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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