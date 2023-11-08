Россия начала применять снаряды "Краснополь" в зоне СВО

Российские войска начали применять модернизированную версию управляемых снарядов "Краснополь", сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Фото: trinixy.ru

Улучшенные боеприпасы обладают повышенной точностью, рассказали в холдинге, свидетельством чему — успешный опыт их применения в реальных боевых действиях в зоне СВО.

"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал "Военное дело" выложил видео уничтожения Leopard 2A4 на Запорожском направлении. В подписи к ролику утверждалось, что хвалёный немецкий танк был поражён с использованием боеприпасов "Краснополь".

О модернизации корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь" стало известно в августе. В холдинге "Высокоточные комплексы" сообщили, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения улучшили характеристики боеприпасов, не раскрыв, впрочем, подробностей из соображений секретности.