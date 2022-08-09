Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Евсеев о действиях киевской власти: "Обезьяна с гранатой"
Армия РФ нанесла удары "Искандерами" по целям в Харьковской области
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Глава нацбезопасности Польши: ближайшие два месяца на Украине будут решающими
СК не вернул родным нижегородца изъятые при обысках деньги: "Трубку не берут"
Стремоусов: Херсонская область готова отразить попытки наступления ВСУ
Поддубный: продвижению ВС РФ мешает работа артиллерии ВСУ
Участник группировки "Медведи SS"* умер в СИЗО до окончания расследования дела
В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"

Новые снаряды "Краснополь" теперь умеют выбирать цель

Силовые структуры

Управляемые снаряды "Краснополь-М2" теперь могут выбирать цели при залповой стрельбе.

Новые снаряды "Краснополь" теперь умеют выбирать цель

Об этом сообщил журнал "Военная мысль".

В ходе испытаний нового комплекса проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами из двух орудий по групповой цели. Каждый снаряд наводили индивидуально на конкретную цель подсветкой наземными лазерными целеуказателями-дальномерами. Модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень одновременно и с высокой точностью. Расстояние между целями было всего около 20 м, пишет издание.

Отмечается, что испытания "Краснополь-М2" проходят успешно, а Тактико-технические характеристики (ТТХ) нового образца сильно превосходят показатели предшественника.

"Есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение", — сообщает журнал.

Базовая версия 152-мм управляемого артснаряда "Краснополь" применяется в рамках СВО и подтвердила высокую точность. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Политика. Новости и аналитика
Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Любовь Степушова Казахстан не оправился от попытки госпереворота и идёт по пути Украины Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Экономика и бизнес
Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"
Силовые структуры
Руденко: дуэль между двумя группами спецназа закончилась не в пользу ВСУ
ВС РФ нанесли удар "Искандерами" по военным объектам под Харьковом
Силовые структуры
ВС РФ нанесли удар "Искандерами" по военным объектам под Харьковом
Последние материалы
Армия РФ нанесла удары "Искандерами" по целям в Харьковской области
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Глава нацбезопасности Польши: ближайшие два месяца на Украине будут решающими
СК не вернул родным нижегородца изъятые при обысках деньги: "Трубку не берут"
Стремоусов: Херсонская область готова отразить попытки наступления ВСУ
Поддубный: продвижению ВС РФ мешает работа артиллерии ВСУ
Новые снаряды "Краснополь" теперь умеют выбирать цель
Участник группировки "Медведи SS"* умер в СИЗО до окончания расследования дела
В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"
Посол Антонов: США продлевают агонию украинского режима
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников