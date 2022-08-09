Управляемые снаряды "Краснополь-М2" теперь могут выбирать цели при залповой стрельбе.
Об этом сообщил журнал "Военная мысль".
В ходе испытаний нового комплекса проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами из двух орудий по групповой цели. Каждый снаряд наводили индивидуально на конкретную цель подсветкой наземными лазерными целеуказателями-дальномерами. Модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень одновременно и с высокой точностью. Расстояние между целями было всего около 20 м, пишет издание.
Отмечается, что испытания "Краснополь-М2" проходят успешно, а Тактико-технические характеристики (ТТХ) нового образца сильно превосходят показатели предшественника.
"Есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение", — сообщает журнал.
Базовая версия 152-мм управляемого артснаряда "Краснополь" применяется в рамках СВО и подтвердила высокую точность.
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