Новые снаряды "Краснополь" теперь умеют выбирать цель

Управляемые снаряды "Краснополь-М2" теперь могут выбирать цели при залповой стрельбе.

Об этом сообщил журнал "Военная мысль".

В ходе испытаний нового комплекса проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами из двух орудий по групповой цели. Каждый снаряд наводили индивидуально на конкретную цель подсветкой наземными лазерными целеуказателями-дальномерами. Модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень одновременно и с высокой точностью. Расстояние между целями было всего около 20 м, пишет издание.

Отмечается, что испытания "Краснополь-М2" проходят успешно, а Тактико-технические характеристики (ТТХ) нового образца сильно превосходят показатели предшественника.

"Есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение", — сообщает журнал.

Базовая версия 152-мм управляемого артснаряда "Краснополь" применяется в рамках СВО и подтвердила высокую точность.