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Глава Запорожской области заявил, что контрнаступление ВСУ в регионе остановлено

Силовые структуры

Российские военные смогли полностью остановить контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, следует из заявления руководителя региона Евгения Балицкого.

Глава Запорожской области заявил, что контрнаступление ВСУ в регионе остановлено
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По его словам, боевые действия продолжаются в районе Времевского выступа, а также рядом с населёнными пунктами Работино и Щербаки. Он добавил, что украинская армия выдохлась, поэтому Киев бросает в атаки лишь малые группы.

"Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено", — приводит РИА Новости комментарий Балицкого.

Как пояснил глава региона, у Киева не получится выйти в район Азовского моря и перекрыть коридор на Крымский полуостров.

Помимо этого, он подчеркнул: предпринимая попытки атак, ВСУ не используют бронетехнику, ведь ВС РФ эффективно ликвидируют её.

Ранее Балицкий сообщил об уничтожении более пяти танков Leopard за 10 дней на Запорожском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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