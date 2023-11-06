Глава Запорожской области заявил, что контрнаступление ВСУ в регионе остановлено

Российские военные смогли полностью остановить контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, следует из заявления руководителя региона Евгения Балицкого.

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По его словам, боевые действия продолжаются в районе Времевского выступа, а также рядом с населёнными пунктами Работино и Щербаки. Он добавил, что украинская армия выдохлась, поэтому Киев бросает в атаки лишь малые группы.

"Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено", — приводит РИА Новости комментарий Балицкого.

Как пояснил глава региона, у Киева не получится выйти в район Азовского моря и перекрыть коридор на Крымский полуостров.

Помимо этого, он подчеркнул: предпринимая попытки атак, ВСУ не используют бронетехнику, ведь ВС РФ эффективно ликвидируют её.

Ранее Балицкий сообщил об уничтожении более пяти танков Leopard за 10 дней на Запорожском направлении.