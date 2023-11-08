Французское издание Liberation опубликовало своё мнение о потерях Украины со времени начала спецоперации.
Как считают журналисты, общее количество составило не менее 200 тысяч бойцов. В качестве доказательства авторы статьи приводят подтверждённые ранее данные.
"С 24 февраля 2022 года уже было не менее 200 тысяч убитых и раненых", — говорится в публикации.
Подчёркивается, что в их числе были и солдаты, и офицеры.
Также авторы статьи отмечают последствия летнего контрнаступления в Запорожском направлении — тогда вооружённые силы Украины потерпели поражение.
Напомним, что ранее уже сообщалось о многотысячных потерях ВСУ.
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