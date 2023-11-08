Киевская власть согласовывает со своими кураторами цели ударов по объектам Российской Федерации.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, уличив западные страны в одобрении убийств.
"Украина согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению", — заявил постпред в ходе заседания.
По словам дипломата, обстрелы мирных жителей и гражданских объектов являются вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права и свидетельством целенаправленных действий киевского режима "по уничтожению мирного населения Донбасса".
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