Небензя: Украина согласует с Западом удары по гражданским объектам России

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская власть согласовывает со своими кураторами цели ударов по объектам Российской Федерации.

Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, уличив западные страны в одобрении убийств.

"Украина согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению", — заявил постпред в ходе заседания.

По словам дипломата, обстрелы мирных жителей и гражданских объектов являются вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права и свидетельством целенаправленных действий киевского режима "по уничтожению мирного населения Донбасса".