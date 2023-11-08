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Небензя: Украина согласует с Западом удары по гражданским объектам России

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Силовые структуры

Киевская власть согласовывает со своими кураторами цели ударов по объектам Российской Федерации.

Небензя: Украина согласует с Западом удары по гражданским объектам России
Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, уличив западные страны в одобрении убийств.

"Украина согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению", — заявил постпред в ходе заседания.

По словам дипломата, обстрелы мирных жителей и гражданских объектов являются вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права и свидетельством целенаправленных действий киевского режима "по уничтожению мирного населения Донбасса".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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