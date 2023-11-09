Из Польши уходит вооружение, представленное ФРГ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны ФРГ сообщило о том, что более не будет предоставлять военные силы Польше. На данный момент начался постепенный вывод систем ПВО, а также солдат.

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Как говорится в официальном заявлении, миссия в рамках деятельности НАТО, направленная на повышение бдительности, завершена. Прощальное построение запланировано на 15 ноября этого года, после чего боевые единицы вернутся в родную страну.

— В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию, — рассказали в министерстве.

В числе вывода вооружения — три огневые единицы Patriot. Их обслуживали более 300 военных.

Ранее издание рассказывало о том, как аналогичные зенитно-ракетные установки были направлены в помощь Израилю.