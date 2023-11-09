В провальном контрнаступе было задействовано огромное количество наёмников, но это не помогло — потери украинской армии были чудовищными.
Об этом рассказал разведчик ВС РФ, не назвавший своего имени.
По его словам, сейчас снизилась динамика потерь ВС РФ, которые уничтожают врага на дальних подступах.
"Они не жалели ни людей, ни технику. Это просто свинское отношение их командования к своим же бойцам — просто на убой посылали, огромное количество полегло. Если раньше, по моему мнению, на одного нашего шесть погибших, минимум, у ВСУ, то на данный момент — это один к десяти точно, 100 процентов — 1 к 10, 1 к 12. Такого рода мероприятие, которое они затеяли и сейчас продолжают, — вся земля там в крови уже", — в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу сказал солдат.
Динамика потерь ВС РФ снизилась. Руководство поставило задачу — уничтожать противника на рубежах, и максимально сберечь людей. Всё планируется заранее. Вплоть до отделений всё планируется, прорабатывается, подытожил боец разведбата.
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