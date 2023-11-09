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Forbes: ВС РФ уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками

Силовые структуры

Российские военные, используя FPV-беспилотники, успешно уничтожают уязвимые отряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Forbes: ВС РФ уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

В своём материале он отмечает, что несмотря на развёртывание украинцами новых систем защиты от российских беспилотников, большинство из них предназначены для работы в глубине, километрах за линией фронта.

"Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой", — отмечается в материале.

Журналист указывает, что российские военные успешно атакуют ВСУ в окопах, используя FPV-беспилотники, находясь на безопасном расстоянии и не теряя собственных сил. Киевская армия на передовой не имеет эффективной защиты от беспилотников.

FPV-дроны представляют собой разновидность БПЛА, управляемых оператором с использованием пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, что обеспечивает оператору видение, аналогичное тому, что он видел бы с пилотируемого летательного аппарата.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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