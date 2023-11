Российские военные, используя FPV-беспилотники, успешно уничтожают уязвимые отряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0