Forbes: ВС РФ уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками

Российские военные, используя FPV-беспилотники, успешно уничтожают уязвимые отряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

В своём материале он отмечает, что несмотря на развёртывание украинцами новых систем защиты от российских беспилотников, большинство из них предназначены для работы в глубине, километрах за линией фронта.

"Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой", — отмечается в материале.

Журналист указывает, что российские военные успешно атакуют ВСУ в окопах, используя FPV-беспилотники, находясь на безопасном расстоянии и не теряя собственных сил. Киевская армия на передовой не имеет эффективной защиты от беспилотников.

FPV-дроны представляют собой разновидность БПЛА, управляемых оператором с использованием пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, что обеспечивает оператору видение, аналогичное тому, что он видел бы с пилотируемого летательного аппарата.