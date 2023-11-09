Российские военные, используя FPV-беспилотники, успешно уничтожают уязвимые отряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
В своём материале он отмечает, что несмотря на развёртывание украинцами новых систем защиты от российских беспилотников, большинство из них предназначены для работы в глубине, километрах за линией фронта.
"Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой", — отмечается в материале.
Журналист указывает, что российские военные успешно атакуют ВСУ в окопах, используя FPV-беспилотники, находясь на безопасном расстоянии и не теряя собственных сил. Киевская армия на передовой не имеет эффективной защиты от беспилотников.
FPV-дроны представляют собой разновидность БПЛА, управляемых оператором с использованием пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, что обеспечивает оператору видение, аналогичное тому, что он видел бы с пилотируемого летательного аппарата.
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