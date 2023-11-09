Обещание Зеленского начать новое контрнаступление — дешёвый блеф

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии не закончено и будет продолжаться и сегодня, и в нынешнем году.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Помимо этого, глава Незалежной сказал, что потери ВСУ "меньше" российских в 5 раз.

Это выступление Зеленского было сделано на английском языке, а адресовано разочаровавшимся западным хозяевам Киева и организатором "проекта Украина" отмечает лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Он подчёркивает, что своим выступлением президент Украины не оставляет попыток выбить из своих кураторов новый пакет помощи. Но это все равно ни к чему не приведет, цитирует аналитика "Военное дело".

По его словам, сегодня в Российской Федерации разработана и уже поставляется совершенно новая военная техника. Поэтому слышать от Зеленского о каких-то сюрпризах, смешно. А если учесть проблемы Зеленского с Залужным, то это вообще "полная деградация".

Недавняя статья Залужного чётко дала понять, что армии Украины нужна передышка. Но в этих условиях он ещё рассуждает о каких-то продолжающихся контнаступательных действиях. Если такая риторика президента Украины продолжится, то недалеко и до военных бунтов, подчёркивает обозреватель.

По словам Клинцевича, Зеленский знает прекрасно об этом, поэтому его эмоциональное выступление — самый обыкновенный блеф.