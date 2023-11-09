В китайской прессе обсуждается государственной переворот на Украине.
В СМИ пишут, что Кирилл Буданов втайне от всех встречался с представителями американского Сената. Якобы там решался вопрос о смещении президента Владимира Зеленского из-за его приказа отменить выборы главы государства.
Также сообщается, что при этом главу ГУР Минобороны Украины Буданова хотят посадить на "кресло" первого лица Украины.
Ранее сообщалось, что обещание Зеленского начать новое контрнаступление — дешёвый блеф.
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