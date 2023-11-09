В СМИ Китая написали о перевороте на Украине: Буданов решил сменить Зеленского

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В китайской прессе обсуждается государственной переворот на Украине.

Фото: wikimedia.org by https://www.president.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

В СМИ пишут, что Кирилл Буданов втайне от всех встречался с представителями американского Сената. Якобы там решался вопрос о смещении президента Владимира Зеленского из-за его приказа отменить выборы главы государства.

Также сообщается, что при этом главу ГУР Минобороны Украины Буданова хотят посадить на "кресло" первого лица Украины.

Ранее сообщалось, что обещание Зеленского начать новое контрнаступление — дешёвый блеф.