Матери погибшего боевика ВСУ вручили тело неизвестного солдата: в гробу не сын

Родным погибшего солдата ВСУ, провоевавшего всего 11 суток, пытались для похорон отдали тело другого боевика.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Роман Богодвид получил повестку 4 сентября, через два дня его отправили в Чернигов, а оттуда на боевую позицию. Позже пришло сообщение, что Богодвид погиб 28 сентября под Артёмовском.

5 ноября, в с. Дриглов Житомирской области привезли для захоронения погибшего. Когда родственники открыли гроб, увидели там тело другого солдата.

"У него щетина была светлая, с сединой, а у этого мужчины — чёрная. И ногти у моего сына были другие — круглые. Мы гроб снова в морг завезли. Там еще раз смотрели на него, сняв одежду. У моего сына волосы были на груди. А у этого ребенка, который лежал в гробу, тело чистое, белое", — рассказывает мать.

Супруга тоже отметила, что ей передали вещи, которые её мужу не принадлежали. Родным не поверили и даже стали агрессивно убеждать, что на похороны привезли именно Богодвида.

Замначальника Житомирского территориального центра комплектации уверяет, что тут мог сработать человеческий фактор.