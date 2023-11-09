Родным погибшего солдата ВСУ, провоевавшего всего 11 суток, пытались для похорон отдали тело другого боевика.
Роман Богодвид получил повестку 4 сентября, через два дня его отправили в Чернигов, а оттуда на боевую позицию. Позже пришло сообщение, что Богодвид погиб 28 сентября под Артёмовском.
5 ноября, в с. Дриглов Житомирской области привезли для захоронения погибшего. Когда родственники открыли гроб, увидели там тело другого солдата.
"У него щетина была светлая, с сединой, а у этого мужчины — чёрная. И ногти у моего сына были другие — круглые. Мы гроб снова в морг завезли. Там еще раз смотрели на него, сняв одежду. У моего сына волосы были на груди. А у этого ребенка, который лежал в гробу, тело чистое, белое", — рассказывает мать.
Супруга тоже отметила, что ей передали вещи, которые её мужу не принадлежали. Родным не поверили и даже стали агрессивно убеждать, что на похороны привезли именно Богодвида.
Замначальника Житомирского территориального центра комплектации уверяет, что тут мог сработать человеческий фактор.
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