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Боец ВС России: ВСУ выжигают белым фосфором заповедник на Кинбурнской косе

Силовые структуры

Украинская армия прицельно наносит удары по заповедным лесам, рассказал боец российской разведывательной бригады "Днепр". По его словам, по Кинбурнской косе ВСУ бьют снарядами с белым фосфором.

Боец ВС России: ВСУ выжигают белым фосфором заповедник на Кинбурнской косе
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, ВСУшники наносят удары кассетными боеприпасами, запрещёнными Международной конвенцией.

"Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник", — рассказал российский боец РИА Новости.

По его словам, от подобных ударов сильно страдают леса, и животные, которые в них живут. Однако ВСУ намеренно уничтожают фауну именно в заповедниках.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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