Украинская армия прицельно наносит удары по заповедным лесам, рассказал боец российской разведывательной бригады "Днепр". По его словам, по Кинбурнской косе ВСУ бьют снарядами с белым фосфором.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.