Украинская армия прицельно наносит удары по заповедным лесам, рассказал боец российской разведывательной бригады "Днепр". По его словам, по Кинбурнской косе ВСУ бьют снарядами с белым фосфором.
Кроме того, ВСУшники наносят удары кассетными боеприпасами, запрещёнными Международной конвенцией.
"Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник", — рассказал российский боец РИА Новости.
По его словам, от подобных ударов сильно страдают леса, и животные, которые в них живут. Однако ВСУ намеренно уничтожают фауну именно в заповедниках.
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