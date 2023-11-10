Украинские военные пожаловались, что в их роте осталось три человека

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Три солдата ВСУ опубликовали видеообращение. Оно опубликовано в социальной сети TikTok пользователем с никнеймом 500260151na.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

В обращении они заявили, что в их роте осталось всего три человека, а командиры "кидают солдат на смерть" и занимаются вымогательством.

Автор видео обвинил замполита в том, что тот отказывается общаться с ними. Солдат также выразил беспокойство относительно отсутствия поддержки, недостатка необходимого обеспечения и фактов вымогательства.

Военные утверждают, что им приходится покупать даже лекарства самостоятельно, а командование игнорирует их проблемы, отказываясь давать ответы на возникающие вопросы и даже грозя тюремным заключением.

"С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдаёт преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", — посетовал военный.