Три солдата ВСУ опубликовали видеообращение. Оно опубликовано в социальной сети TikTok пользователем с никнеймом 500260151na.
В обращении они заявили, что в их роте осталось всего три человека, а командиры "кидают солдат на смерть" и занимаются вымогательством.
Автор видео обвинил замполита в том, что тот отказывается общаться с ними. Солдат также выразил беспокойство относительно отсутствия поддержки, недостатка необходимого обеспечения и фактов вымогательства.
Военные утверждают, что им приходится покупать даже лекарства самостоятельно, а командование игнорирует их проблемы, отказываясь давать ответы на возникающие вопросы и даже грозя тюремным заключением.
"С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдаёт преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", — посетовал военный.
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