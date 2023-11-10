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Дмитрий Песков прокомментировал помилование убийцы студентки

Силовые структуры

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал помилование Владислава Канюса, совершившего убийство студентки Веры Пехтелевой.

Дмитрий Песков прокомментировал помилование убийцы студентки
Фото: Нейросеть Шедеврум

Со слов Пескова, это произошло благодаря тому, что Канюс искупил свою вину на СВО. В подобной ситуации помилование может быть осуществлено двумя путями. Первый предусматривает признание осуждённым вины, последующее решение на уровне ФСИН, региона, федерального округа, центральной комиссии, и уже после документы передаются на подпись Президенту РФ. Второй путь предполагает искупление вины кровью, даже если заключённый осуждён по особо тяжкой статье.

"Такие преступления искупают кровью на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Вчера в материале "Убийца Веры Пехтелевой был помилован и отправлен в зону СВО" pravda. ru сообщила о том, что осуждённый на 17 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней студентки Владислав Канюс был отпущен на свободу после участия в боевых действиях на территории Украины.

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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