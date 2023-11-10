Дмитрий Песков прокомментировал помилование убийцы студентки

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал помилование Владислава Канюса, совершившего убийство студентки Веры Пехтелевой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Со слов Пескова, это произошло благодаря тому, что Канюс искупил свою вину на СВО. В подобной ситуации помилование может быть осуществлено двумя путями. Первый предусматривает признание осуждённым вины, последующее решение на уровне ФСИН, региона, федерального округа, центральной комиссии, и уже после документы передаются на подпись Президенту РФ. Второй путь предполагает искупление вины кровью, даже если заключённый осуждён по особо тяжкой статье.

"Такие преступления искупают кровью на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Вчера в материале "Убийца Веры Пехтелевой был помилован и отправлен в зону СВО" pravda. ru сообщила о том, что осуждённый на 17 лет колонии за убийство и изнасилование 23-летней студентки Владислав Канюс был отпущен на свободу после участия в боевых действиях на территории Украины.