ВС РФ сменила тактику под Авдеевкой и планомерно ведут операцию по окружению города.
Об этом сообщил украинский военный аналитик, экс-полковник СБУ Олег Стариков.
"Первая задача — взять в полукруг клещами с севера и юга, перекрыв логистический путь нашему гарнизону. Задача-максимум — взять в кольцо, то есть сделать очередной котёл", — отметил эксперт.
Дорога в город пока не очень плотно взята под контроль РФ и там "еще можно проскакивать", но если она ещё пройдёт несколько километров, то получит очень серьёзное преимущество.
Стариков добавил, что начались попытки наступления ВС РФ на коксохим, а наступление это грамотное.
Это не единственное направление, где армия России наступает. Есть Купянское и Лиманское направления. Эта российско-украинская война будет потом названа как война, которая произвела революцию в военном деле.
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