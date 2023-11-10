"Революция в военном деле": у ВС РФ серьёзное продвижение на Авдеевском направлении

ВС РФ сменила тактику под Авдеевкой и планомерно ведут операцию по окружению города.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил украинский военный аналитик, экс-полковник СБУ Олег Стариков.

"Первая задача — взять в полукруг клещами с севера и юга, перекрыв логистический путь нашему гарнизону. Задача-максимум — взять в кольцо, то есть сделать очередной котёл", — отметил эксперт.

Дорога в город пока не очень плотно взята под контроль РФ и там "еще можно проскакивать", но если она ещё пройдёт несколько километров, то получит очень серьёзное преимущество.

Стариков добавил, что начались попытки наступления ВС РФ на коксохим, а наступление это грамотное.

Это не единственное направление, где армия России наступает. Есть Купянское и Лиманское направления. Эта российско-украинская война будет потом названа как война, которая произвела революцию в военном деле.