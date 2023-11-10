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Армия России начала применять "Ланцеты" с тепловизорами: что в них особенного

Силовые структуры

Армия РФ стала применять БПЛА "Ланцеты" с тепловизорами.

Армия России начала применять "Ланцеты" с тепловизорами: что в них особенного
Фото: wikimedia.com by Nickel nitride is licensed under Public Domain Mark 1.0

В ближайшее время такое это может серьёзно изменить обстановку на СВО и проявить себя там, где не проявляли эти дроны предыдущих версий.

Идея создания барражирующего беспилотника, способного поражать цель ночью, упиралась в недорогой тепловизор, и эта задача решена.

Что даст "Ланцет" с тепловизором?

Во-первых, ВСУ теперь фактически теряют возможность безопасно действовать ночью, пишет "Военная хроника". Во-вторых, применение БПЛА с тепловизором даст возможность на ходу менять схему боевого применения — цели врага поражались ночью и ранее, но сейчас такие возможности появятся даже на тактическом уровне. Не надо привлекать авиацию.

Наличие тепловизора расширит диапазон применения "Ланцетов" дождь или туман.

Зимой дроны увидят всё, что излучает тепло, — печки, генераторы, технику, блиндажи. Это приведёт к увеличению поражения техники и позиций ВСУ.

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Why Lancet Drones Highly Effective in Ukraine?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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