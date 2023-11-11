Киевские СМИ и каналы сообщают о двух очень сильных взрывах, которые произошли подряд.
В украинской столице звучит воздушная тревога, но включилась она лишь после взрывов.
По информации, Киев атаковали русские дроны-камикадзе и все их "сбили". Что же взорвалось — не уточняется. Людей просят не выходить из укрытий, так как атака может быть разведывательной, а главный удар последует после вскрытия систем ПВО Украины.
Сирена воздушной тревоги могла не сработать из-за того, что ПВО не заметила подлёта средств поражения РФ. Так случалось, когда ВС РФ атаковали гиперзвуковыми ракетами и ракетами "Искандер".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.