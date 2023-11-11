В Киеве два мощных взрыва подряд: воздушную тревогу включили слишком поздно

Киевские СМИ и каналы сообщают о двух очень сильных взрывах, которые произошли подряд.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

В украинской столице звучит воздушная тревога, но включилась она лишь после взрывов.

По информации, Киев атаковали русские дроны-камикадзе и все их "сбили". Что же взорвалось — не уточняется. Людей просят не выходить из укрытий, так как атака может быть разведывательной, а главный удар последует после вскрытия систем ПВО Украины.

Сирена воздушной тревоги могла не сработать из-за того, что ПВО не заметила подлёта средств поражения РФ. Так случалось, когда ВС РФ атаковали гиперзвуковыми ракетами и ракетами "Искандер".