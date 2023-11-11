Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Asia Times: страны Запада сместят Владимира Зеленского из-за провалов ВС Украины
Врач-онколог Карасёв: любители колбасных изделий становятся жертвой рака кишечника
Переговоры между МВФ и Украиной достигли еще одного уровня договорённости
СМИ: Многие страны ЕС стали противниками выделения военной помощи Киеву
Оскар Кучера набросился на Прохора Шаляпина на съемках шоу "Новые звезды в Африке"
В ГИБДД объяснили, как заставить водителя машины сзади держать дистанцию
Звезда "Кухни" Кузьмина показала дочь, родившуюся ради гражданства
Из-за долга по алиментам жителю Ленинградской области отрезали член
Spiegel: из-за смещения акцентов на Израиль Зеленского ждёт катастрофа

В Киеве два мощных взрыва подряд: воздушную тревогу включили слишком поздно

Силовые структуры

Киевские СМИ и каналы сообщают о двух очень сильных взрывах, которые произошли подряд.

В Киеве два мощных взрыва подряд: воздушную тревогу включили слишком поздно
Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

В украинской столице звучит воздушная тревога, но включилась она лишь после взрывов.

По информации, Киев атаковали русские дроны-камикадзе и все их "сбили". Что же взорвалось — не уточняется. Людей просят не выходить из укрытий, так как атака может быть разведывательной, а главный удар последует после вскрытия систем ПВО Украины.

Сирена воздушной тревоги могла не сработать из-за того, что ПВО не заметила подлёта средств поражения РФ. Так случалось, когда ВС РФ атаковали гиперзвуковыми ракетами и ракетами "Искандер".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Одним манёвром: в "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
В Дмитрове подрались мать школьницы и учитель
В Подмосковье мать школьницы ударила учительницу после замечания ее дочери
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Близкий человек показал честное фото Аллы Пугачёвой на Кипре
Правило 15 минут гарантирует сладкий сон
ВСУ намеренно выжигают белым фосфором кинбурнский заповедник — боец ВС России
ВСУ намеренно выжигают белым фосфором кинбурнский заповедник — боец ВС России
Последние материалы
Врач-онколог Карасёв: любители колбасных изделий становятся жертвой рака кишечника
Переговоры между МВФ и Украиной достигли еще одного уровня договорённости
СМИ: Многие страны ЕС стали противниками выделения военной помощи Киеву
Оскар Кучера набросился на Прохора Шаляпина на съемках шоу "Новые звезды в Африке"
В ГИБДД объяснили, как заставить водителя машины сзади держать дистанцию
Звезда "Кухни" Кузьмина показала дочь, родившуюся ради гражданства
Из-за долга по алиментам жителю Ленинградской области отрезали член
Spiegel: из-за смещения акцентов на Израиль Зеленского ждёт катастрофа
Гастроэнтеролог Белева перечислила продукты для сохранения молодости
Колян из "Реальных пацанов" попал в базу врагов Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников