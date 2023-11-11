Появилась новая "вводная" от киевского режима.
По словам пропагандистов ВСУ, никакого контрнаступления не было вообще. Это была психологическая операция, которую впоследствии будут разбирать в учебниках как "удачную". Якобы русские в шоке, а Украина сейчас начнёт контрнаступать "по-настоящему".
"Насчёт учебников, впрочем, верно. Ууничтожение сотен тысяч солдат и тысяч единиц техники укронацистов с нулевым результатом — будут разбирать в учебниках не одно десятилетие. Главное, не останавливайтесь", — комментирует ситуацию обозреватель Сергей Колясников.
По его словам, в Крынках уже больше суток огненный ад, а от всушников не остается даже пыли. И это работают не ФАБы, а кое-что похуже, подытожил журналист.
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Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.