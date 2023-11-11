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Киев заявил, что никакого контрнаступления не было, это психологическая операция

Силовые структуры

Появилась новая "вводная" от киевского режима.

Киев заявил, что никакого контрнаступления не было, это психологическая операция
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам пропагандистов ВСУ, никакого контрнаступления не было вообще. Это была психологическая операция, которую впоследствии будут разбирать в учебниках как "удачную". Якобы русские в шоке, а Украина сейчас начнёт контрнаступать "по-настоящему".

"Насчёт учебников, впрочем, верно. Ууничтожение сотен тысяч солдат и тысяч единиц техники укронацистов с нулевым результатом — будут разбирать в учебниках не одно десятилетие. Главное, не останавливайтесь", — комментирует ситуацию обозреватель Сергей Колясников.

По его словам, в Крынках уже больше суток огненный ад, а от всушников не остается даже пыли. И это работают не ФАБы, а кое-что похуже, подытожил журналист.

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Киев заявил, что никакого контрнаступления не было, это психологическая операция
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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