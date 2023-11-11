Украинский президент Владимир Зеленский 10 ноября получил свежий анализ от западных кураторов.
Глава Незалежной хорошо осведомлён, что в ближайшие две недели город Авдеевка окажется в полном окружении российской армии.
Удерживание там позиций бессмысленно, сообщает источник в офиса президента Украины.
"Подразделения ВСУ, находящиеся на этом участке фронта, давно списали. В Офисе президента срочно разрабатывают серию скандалов, чтоб информационно перебить потерю Авдеевки — аресты, судебные приговоры, террористические атаки", — комментирует ситуацию бывший депутат Рады Илья Кива.
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