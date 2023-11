Your browser does not support the audio element.

Участники столкновения, в ходе которого российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов, описали бой как быстрый и напряжённый. Группу из 15 человек, возглавляемую командиром Золто Арсалановым, отправили в схватку на левом берегу Днепра. Бой был коротким и необычайно напряжённым, семь человек взяты в плен, а четверо сдались по окончании военных действий.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.