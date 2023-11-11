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Российские военные признали, что бой на Днепре, при котором взяли в плен 11 морпехов ВС Украины, был тяжёлым

1:22
Силовые структуры

Участники столкновения, в ходе которого российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов, описали бой как быстрый и напряжённый. Группу из 15 человек, возглавляемую командиром Золто Арсалановым, отправили в схватку на левом берегу Днепра. Бой был коротким и необычайно напряжённым, семь человек взяты в плен, а четверо сдались по окончании военных действий.

Российские военные признали, что бой на Днепре, при котором взяли в плен 11 морпехов ВС Украины, был тяжёлым
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Один из участников рассказал, что российские бойцы действовали слаженно, следуя чётким указаниям командира. Даже после того, как Арсаланов был ранен, он продолжал активное участие. Военные Шеф и Француз в ходе схватки успешно "вырубили" украинского пулемётчика с фланга.

Еще один боец отметил, что командир Золто Арсаланов был хладнокровным и спокойным, что передавало уверенность солдатам. Российские военные, согласно его словам, смогли успешно выполнить задачу, приступив к действиям сразу после высадки боевиков ВСУ, передаёт РИА Новости.

Солдаты также выразили свою поддержку командиру и пожелали ему скорейшего выздоровления после полученного ранения. Они отметили, что Арсаланов приучил своих подчиненных к тщательному уходу за оружием, что особенно важно в условиях Херсонской области.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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