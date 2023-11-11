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Координатором взрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ Червинский

Силовые структуры

У любого преступления есть конкретные имя, фамилия и "звание".

Координатором взрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ Червинский
Фото: nord-stream. com

Издание The Washington Post утверждает, что диверсию на "Северных потоках" устроил полковник ВСУ Роман Червинский.

Расследование журналистов показало, что всушник подчинялся приказам офицеров, которые отчитывались перед Валерием Залужным.

"Роль этого офицера представляет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства вооруженных сил и служб безопасности Украины к скандальному акту", — отмечает газета.

Полковник направил команду из шести человек, арендовавшую яхту под псевдонимами, и использовала водолазную экипировку для установки мины на трубопроводах.

"Северный поток" и "Северный поток-2" были взорваны 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура РФ признала эти подрывы актом международного терроризма.

На данный Червинский находится под стражей по делу об обстреле аэродрома в Кнатово.

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Диверсия на «Северных потоках». Кто «продюсер» взрывов на маршрутах газопроводов?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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