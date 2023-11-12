Между спецслужбами Украины и и коллегами из США и Британии начался раздор

Спецслужбы Украины начали конфликтовать со спецслужбами Соединенных Штатов и Великобритании.

Фото: https://t.me/stranaua/99542

Об этом сообщает издание The Times.

Спецслужбы западных кураторов Киева озабочены тем, что Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины не рассказывают американцам и британцам своих планов.

Плюс ко всему они не готовы менять свою тактику, которая чревата обострением конфликта с Москвой, отмечает в статье сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марк Галеотти.

Ранее сообщалось, что координатором взрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ Червинский.

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