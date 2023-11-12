Спецслужбы Украины начали конфликтовать со спецслужбами Соединенных Штатов и Великобритании.
Об этом сообщает издание The Times.
Спецслужбы западных кураторов Киева озабочены тем, что Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины не рассказывают американцам и британцам своих планов.
Плюс ко всему они не готовы менять свою тактику, которая чревата обострением конфликта с Москвой, отмечает в статье сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марк Галеотти.
Ранее сообщалось, что координатором взрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ Червинский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/