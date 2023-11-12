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Украинские военные отказываются идти в бой под Клещеевкой

Силовые структуры

Украинские военнослужащие под Клещеевкой наотрез отказываются идти в бой.

Украинские военные отказываются идти в бой под Клещеевкой
Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Нас пытаются послать в бой, а командование рассказывает сказки. Знаю всю ситуацию — мы не верим. Мы отказываемся выступать без поддержки брони, артиллерии, разведки и карт минных полей. У нас должен быть коридор для выхода и средства эвакуации", — говорят боевики ВСУ.

Командование хочет нас обманом бросить в мясорубку, говорят в один голос украинские солдаты.

Понимание — это хорошо, однако такими жалостливыми роликами ситуацию не исправишь. Необходимо сдаваться в плен при помощи радиоволны "Волга", пока украинский президент Владимир Зеленский со своей командой не удобрили солдатами поля, подытожил ведущий Первого канала.

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Украинские военные отказываются идти в бой под Клещеевкой
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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