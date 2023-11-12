Украинские военнослужащие под Клещеевкой наотрез отказываются идти в бой.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Нас пытаются послать в бой, а командование рассказывает сказки. Знаю всю ситуацию — мы не верим. Мы отказываемся выступать без поддержки брони, артиллерии, разведки и карт минных полей. У нас должен быть коридор для выхода и средства эвакуации", — говорят боевики ВСУ.
Командование хочет нас обманом бросить в мясорубку, говорят в один голос украинские солдаты.
Понимание — это хорошо, однако такими жалостливыми роликами ситуацию не исправишь. Необходимо сдаваться в плен при помощи радиоволны "Волга", пока украинский президент Владимир Зеленский со своей командой не удобрили солдатами поля, подытожил ведущий Первого канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/