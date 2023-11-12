Вашингтон раскритиковал армию Украины за "неправильное использование" техники НАТО.
По мнению экспертов и военных США, при помощи неё можно было совершить "блицкриг", но "могучий украинский танковый отряд продвинулся лишь на десять миль", цитирует аналитиков The Telegraph.
"У ВСУ были бронетанковые силы размером с дивизию, которые могли выиграть. Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния", — пишет автор статьи.
При Запад сомневается: или танки более не являются решающим оружием, или солдаты ВСУ, несмотря на то, что их учили европейские инструкторы, "делают что-то не так".
Издание подчёркивает, что, если бы офицерам НАТО дали бронетанковое подразделение, они бы "справились с ней гораздо лучше", чем всушники.
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