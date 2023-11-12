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Силовые структуры

Вашингтон раскритиковал армию Украины за "неправильное использование" техники НАТО.

В США заявили, что западные солдаты воевали бы с Россией лучше украинцев
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

По мнению экспертов и военных США, при помощи неё можно было совершить "блицкриг", но "могучий украинский танковый отряд продвинулся лишь на десять миль", цитирует аналитиков The Telegraph.

"У ВСУ были бронетанковые силы размером с дивизию, которые могли выиграть. Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния", — пишет автор статьи.

При Запад сомневается: или танки более не являются решающим оружием, или солдаты ВСУ, несмотря на то, что их учили европейские инструкторы, "делают что-то не так".

Издание подчёркивает, что, если бы офицерам НАТО дали бронетанковое подразделение, они бы "справились с ней гораздо лучше", чем всушники.

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Уничтожение целой колонны техники ВСУ на Запорожском фронте — подробности
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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