В США заявили, что западные солдаты воевали бы с Россией лучше украинцев

Вашингтон раскритиковал армию Украины за "неправильное использование" техники НАТО.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

По мнению экспертов и военных США, при помощи неё можно было совершить "блицкриг", но "могучий украинский танковый отряд продвинулся лишь на десять миль", цитирует аналитиков The Telegraph.

"У ВСУ были бронетанковые силы размером с дивизию, которые могли выиграть. Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния", — пишет автор статьи.

При Запад сомневается: или танки более не являются решающим оружием, или солдаты ВСУ, несмотря на то, что их учили европейские инструкторы, "делают что-то не так".

Издание подчёркивает, что, если бы офицерам НАТО дали бронетанковое подразделение, они бы "справились с ней гораздо лучше", чем всушники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...