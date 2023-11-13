Армия РФ ликвидировала командира экипажа украинского танка Гацанюка в зоне СВО

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ уничтожила экипаж танка ВСУ и его командира Максима Гацанюка, которого украинские журналисты прозвали "лучшим танкистом".

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как пояснили в городском совете города Погребище Винницкой области, Гацанюк родился в Гопчице, но большую часть жизни провёл в столице Украины.

Отмечается, что военнослужащий ВСУ скончался 8 ноября в селе Сокол (Запорожская область). Это произошло в ходе боестолкновений, уточнили в пресс-службе горсовета.

Гацанюк часто выступал на национальном телевидении. Так, во время одного из эфиров украинский военный заявил, что армия его страны совсем скоро одержит победу над ВС России.

Ранее журналисты Forber заявили, что солдаты ВСУ лишатся всех западных танков, если не научаться управлять ими. По их словам, украинские военнослужащие нередко отправляются к позициям РФ на "Леопардах", однако их не поддерживает пехота. Следовательно, ВСУ сталкиваются с серьёзными потерями, пытаясь атаковать, подчеркнули обозреватели.