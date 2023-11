Советские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М1", используемые военными ВСУ, модернизированы под ракеты производства США, следует из заявления спикера украинских военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.