Советские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М1", используемые военными ВСУ, модернизированы под ракеты производства США, следует из заявления спикера украинских военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната.
Он отметил, что ЗРК с американскими снарядами продемонстрировали высокую эффективность во время тренировок в Соединённых Штатах. По словам полковника, сейчас лишь в РФ создаются ракеты, которые подходят для данных комплексов.
"Нужно искать шаги, пути, такие как скрещивание советского с американским", — подчеркнул спикер ВВС Украины в беседе с изданием New Voice.
Ранее Игнат сообщил, что американские ракеты ATACMS помогут ВСУ изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Как пояснил полковник, такие снаряды способны "безупречно" поражать выбранные цели.
В октябре Киев впервые атаковал аэродром Бердянска с помощью ATACMS. Информацию об этом подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.
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