Российский ЗРПК "Панцирь-С1" — одна из самых востребованных в мире систем ПВО, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, представляющей комплекс на авиасалоне Dubai Airshow 2023.
Российская оборонная промышленность выпускает различные системы противовоздушной обороны разного радиуса действия, и все они отличаются великолепными тактико-техническими характеристиками, рассказали в ФСВТС.
"В этой связи со стороны заказчиков по всему миру, несомненно, возникает общий интерес к нашим системам ПВО, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий", — заявили представители организации.
ЗРПК "Панцирь-С1" — не исключение. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1000 м/с, на дистанции от 200 метров до 20 километров.
"ЗРПК "Панцирь" является одним из наиболее востребованных в мире продуктов нашего военно-промышленного комплекса. Его высокие технические характеристики всегда привлекали внимание инозаказчиков", — заключили в ФСВТС.
Dubai Airshow 2023 стартовал в понедельник. Эта одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок проходит раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993-го.
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