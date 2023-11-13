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Российские военные отразили атаку ВСУ возле Работино, улучшив свои позиции

Силовые структуры

Атака штурмовой группы украинских войск на Запорожском направлении была успешно пресечена российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные отразили атаку ВСУ возле Работино, улучшив свои позиции
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"На запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — отметили представители ведомства.

В Минобороны добавили, что в ходе боевых действий на этом участке ВС РФ поразили живую силу и технику другого украинского подразделения — 117-й механизированной бригады ВСУ, которое дислоцировалось к северу от населённого пункта Новопокровка. В результате удара российских военных бригада ВСУ потеряла порядка 40 бойцов, а также две единицы военной техники.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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