Атака штурмовой группы украинских войск на Запорожском направлении была успешно пресечена российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — отметили представители ведомства.
В Минобороны добавили, что в ходе боевых действий на этом участке ВС РФ поразили живую силу и технику другого украинского подразделения — 117-й механизированной бригады ВСУ, которое дислоцировалось к северу от населённого пункта Новопокровка. В результате удара российских военных бригада ВСУ потеряла порядка 40 бойцов, а также две единицы военной техники.
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