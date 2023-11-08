Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газета Junge Welt: перспектива вступления в ЕС стала бы утешением для Украины
Актёр и режиссёр Александр Балуев ведёт активную творческую деятельность
Во Франции заявили о риске сокращения поддержки Украины из-за Израиля
Солдаты ВСУ пытались покинуть позиции, но им помешали наёмники из заградотряда
Археологи нашли у Терракотовой армии в Китае остатки запряжённой овцами древней колесницы
Джо Байден и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры 15 ноября
Франция выделит еще €200 млн в фонд поддержки Киева для закупки оружия
Военкоры заявили, что дорога у Работино усеяна сожжённой западной бронетехникой
Россия начала применять снаряды "Краснополь" в зоне СВО

В Минобороны РФ рассказали о панике ВСУ из-за российской авиации

Силовые структуры » Военные новости

Российская армейская авиация наводит ужас на ВСУ — украинские боевики бегут, бросая технику, лишь заслышав шум самолётов. Минобороны РФ опубликовало рассказ военного лётчика из зоны СВО.

В Минобороны РФ рассказали о панике ВСУ из-за российской авиации
Фото: TG: Warrior СВО

Командир звена боевой авиации с позывным "Леший" рассказал, что он и его подразделения работают в тесном взаимодействии с наводчиками и пехотой на земле. И днём, и ночью, с использованием приборов ночного видения, российские самолёты наносят удары авиаракетами, уничтожая опорные пункты противника, бронетехнику, препятствуя подвозу подкреплений и боеприпасов. По словам "Лешего", результат — налицо.

"Как только слышат шум авиации, с той стороны начинается движение, прячутся, вплоть до того, что бросают технику", — пояснил он.

Подтверждением рассказа российского пилота стало сообщение военкоров "Русской весны" — по их данным, дорога близ Работино буквально усеяна сгоревшей бронетехникой, которую украинские боевики побросали и сбежали с поля боя, несмотря на то, что им пытались воспрепятствовать заградотряды западных "союзников".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
Последние материалы
Солдаты ВСУ пытались покинуть позиции, но им помешали наёмники из заградотряда
Археологи нашли у Терракотовой армии в Китае остатки запряжённой овцами древней колесницы
Джо Байден и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры 15 ноября
Франция выделит еще €200 млн в фонд поддержки Киева для закупки оружия
Военкоры заявили, что дорога у Работино усеяна сожжённой западной бронетехникой
Россия начала применять снаряды "Краснополь" в зоне СВО
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после удара ВСУ по Донецку
Опубликован список русских и украинских артистов, погибших в зоне СВО
Врач Лебедева назвала отсутствие аппетита утром симптомом проблем с желчью
МВД объявило в розыск выдавшего ордер на арест Путина судью МУС: по статье УК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников