Российская армейская авиация наводит ужас на ВСУ — украинские боевики бегут, бросая технику, лишь заслышав шум самолётов. Минобороны РФ опубликовало рассказ военного лётчика из зоны СВО.
Командир звена боевой авиации с позывным "Леший" рассказал, что он и его подразделения работают в тесном взаимодействии с наводчиками и пехотой на земле. И днём, и ночью, с использованием приборов ночного видения, российские самолёты наносят удары авиаракетами, уничтожая опорные пункты противника, бронетехнику, препятствуя подвозу подкреплений и боеприпасов. По словам "Лешего", результат — налицо.
"Как только слышат шум авиации, с той стороны начинается движение, прячутся, вплоть до того, что бросают технику", — пояснил он.
Подтверждением рассказа российского пилота стало сообщение военкоров "Русской весны" — по их данным, дорога близ Работино буквально усеяна сгоревшей бронетехникой, которую украинские боевики побросали и сбежали с поля боя, несмотря на то, что им пытались воспрепятствовать заградотряды западных "союзников".
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