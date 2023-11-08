В Минобороны РФ рассказали о панике ВСУ из-за российской авиации

Российская армейская авиация наводит ужас на ВСУ — украинские боевики бегут, бросая технику, лишь заслышав шум самолётов. Минобороны РФ опубликовало рассказ военного лётчика из зоны СВО.

Фото: TG: Warrior СВО

Командир звена боевой авиации с позывным "Леший" рассказал, что он и его подразделения работают в тесном взаимодействии с наводчиками и пехотой на земле. И днём, и ночью, с использованием приборов ночного видения, российские самолёты наносят удары авиаракетами, уничтожая опорные пункты противника, бронетехнику, препятствуя подвозу подкреплений и боеприпасов. По словам "Лешего", результат — налицо.

"Как только слышат шум авиации, с той стороны начинается движение, прячутся, вплоть до того, что бросают технику", — пояснил он.

Подтверждением рассказа российского пилота стало сообщение военкоров "Русской весны" — по их данным, дорога близ Работино буквально усеяна сгоревшей бронетехникой, которую украинские боевики побросали и сбежали с поля боя, несмотря на то, что им пытались воспрепятствовать заградотряды западных "союзников".