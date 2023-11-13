Начата подготовка к производству первых лёгких истребителей 5-го поколения Checkmate.
О самолётах "Шах и мат", сообщила пресс-служба государственной корпорации "Ростех".
В США существуют истребители F-16 и F-15. Первый — лёгкий, второй — тяжёлый. Соответственно, в РФ есть тяжёлый Су-57, и к нему создали лёгкий Checkmate. Разница в том, что они — уже истребители -го поколения.
"Самое главное, что он дешёвый. Во-первых, потому что он одномоторный. Во-вторых, полезной нагрузки достаточно много он берёт. Он малозаметный, его не видят. Он многофункциональный. Его можно создавать и как палубный, на любые задачи. Подвешивать любые ракеты, авионика в нём уже такая более серьёзная. Поскольку он создавался уже тогда, когда Су-57, он сейчас, вроде, проходит боевые испытания в СВО, но все ошибки уже в "Шах и мате", они уже учтены", — отметил Заслуженный лётчик России Вадим Базыкин.
Эта машина и годится и как сопровождающая Су-57, и как БПЛА, и как пилотный истребитель, поэтому она очень интересная. Недаром весь Запад сразу стал проявлять к нему серьёзный интерес, цитирует "Царьград" эксперта.
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