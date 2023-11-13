Бои у Работино: 42-я дивизия армии РФ уничтожает штурмовые группы ВСУ

На Запорожском направлении у посёлка Работино боевики ВСУ снова снизили активность, ведя перегруппировку и готовясь к возобновлению наступления.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Между населёнными пунктами Работино и Новопрокоповкой враг концентрирует силы, которые разбивает 42-я дивизия 58-й армии Южного военного округа. ВСУ под постоянным огнём российской армии в ходе позиционных боёв несут потери.

На участке фронта 13 ноября было уничтожено несколько единиц автотранспорта и более двадцати боевиков.