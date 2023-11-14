Экс-командир нацбата ВСУ: Запад "за шкуру" посадит Киев за стол переговоров — "Мы их рабы"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина превратилась в вассала Запада, и Киев будет действовать так, как ему прикажут, заявил экс-командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Как уточнил Онищенко, при необходимости Запад силой усадит Киев за стол переговоров.

"Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру сажать за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовём их так. Не хотелось бы называть хозяевами, хотя мы вассалы, рабы", — заявил экс-командир нацбата в интервью Владимиру Паньчаку.

Кроме прочего, военный ВСУ указал, что военная помощь Запада идёт на спад, и рано или поздно, но "хозяева" Киева заговорят о мирном урегулировании конфликта.

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